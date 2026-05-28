وذكرت الوكالة أن مجدمي قُتل الليلة الماضية قرابة الساعة 10:30 مساءً (بالتوقيت المحلي) أمام منزله، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، في شرح تفاصيل مقتل هذا القائد، إن المنفذين كانا يستقلان دراجتين ناريتين، وقد كمنا قرب منزله، وأطلقا أربع رصاصات باستخدام بندقية صيد وسلاح كلاشينكوف.

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة أو المجموعة أو الشخص الذي نفذ هذا الهجوم المسلح.

وكان "حرس ولي العصر" أعلن، في بيان صدر أمس، مقتل النقيب في الحرس الثوري عبد الحسين مجدمي مقدم، أحد عناصر قوات التعبئة «الباسيج» في شادكان، مساء الثلاثاء 26 مايو (أيار) الجاري.

كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن عبد الحسين مجدمي كان من "المدافعين عن الحرم" في أحداث سوريا ومن المقربين لقائد "فيلق القدس" السابق، قاسم سليماني.

