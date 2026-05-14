بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، دعا عدد من قادة العالم مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد القادة في بيان مشترك "التزامهم باستخدام القدرات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الجماعية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وجاء في البيان: "يجب أن تبقى الملاحة حرة، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي".

كما أعلن البيان دعم "مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة وذات طابع دفاعي بالكامل" لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ "عمليات إزالة الألغام".

وصدر البيان عن 26 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا والبحرين وكندا وألمانيا واليابان وقطر وكوريا الجنوبية.