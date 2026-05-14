قال قائد مقر "بقية الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، في مقطع فيديو، نشرت وكالة "تسنيم" أجزاء منه، إن "إيران‌ لن تدخل في مفاوضات دون إجراءات لبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة، وإن استئناف الحرب مجددًا سيكون بالتأكيد في غير مصلحة أميركا".

وأضاف جعفري أن "دونالد ترامب لا تعجبه النصوص التي يرسلها فريق التفاوض الإيراني، لكنه لا يملك خيارًا أفضل من قبول شروط طهران".

وقال إن إيران لا تتفاوض مع الولايات المتحدة في "الخطوة الأولى"، وإنها تتبادل الرسائل عبر باكستان وفقا لشروطها.

وأوضح قائد مقر "بقية الله" أن طهران ستعلن أولاً إجراءاتها لبناء الثقة، ثم تحصل على تعهد من "العدو"، ولن تدخل في المفاوضات إلا بعد تلقي هذا التعهد.