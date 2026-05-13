أعلن وزير الدفاع الإيطالي، غویدو کروزتو، أن بلاده بصدد إرسال سفينتين حربيتين إلى منطقة قريبة من الخليج، مشيرًا إلى أن تشغيلهما الفعلي سيكون فقط في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في المنطقة، وضمن إطار مهمة دولية.
وأضاف الوزير أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة قد يستغرق عدة أسابيع، ولذلك تعمل إيطاليا على "إعادة تموضع مسبق" لهذه القطع البحرية.
وبحسب التصريحات، من المقرر أن تتمركز هذه السفن في البداية في شرق البحر المتوسط، قبل انتقالها لاحقًا إلى البحر الأحمر.
أشار قائد فيلق "محمد رسول الله" التابع للحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، إلى إجراء مناورات عسكرية استمرت لخمسة أيام، مؤكدًا: "نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي نوع من العمليات في أي نقطة وفي أي إطار زمني، وذلك في أقصر وقت ممكن".
وأوضح حسن زاده أن الهدف من هذه المناورات هو "رفع القدرات القتالية" لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أنه تم خلالها التدريب على "التكتيكات والتقنيات الفردية والجماعية في مواجهة العدو".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة نظيره الصيني، شي جين بينغ،لإنهاء الحرب مع إيران، وذلك قبل توجهه إلى بكين، يوم الثلاثاء 12 مايو (أيار).
وكان ترامب قد وصف، يوم الاثنين 11 مايو، المقترح الذي قدمته إيران للتوصل إلى اتفاق بأنه "قمامة وغير مقبول"، مؤكدًا مجددًا أن الولايات المتحدة ستحقق مطالبها من طهران.
وقال ترامب للصحافيين في المطار إنه لا ينوي طلب مساعدة الرئيس الصيني لحل هذا النزاع، مضيفًا: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران. سننتصر في كل الأحوال، سواء بشكل سلمي أو بطريقة أخرى".
وأكد ترامب أن إيران "هُزمت عسكريًا"، مضيفًا: "إما أن تقوم بالتصرف الصحيح، أو سنُنهي الأمر بأنفسنا".
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن لدى "البنتاغون" خططًا للتصعيد أو الانسحاب في الشرق الأوسط، لكنه رفض الكشف عن الخطوة التالية.
وبعد أكثر من شهر على بدء تنفيذ هدنة هشة، لم يُظهر الطرفان أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق ينهي القتال.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر مطلعة، أن إيران تعمل على ترسيخ سيطرتها على مضيق هرمز، وقد توصلت إلى اتفاقات مع العراق وباكستان لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.
وأضافت المصادر أن دولًا أخرى تدرس اتفاقات مماثلة، في خطوة قد تعزز سيطرة طهران طويلة الأمد على هذا الممر المائي الحيوي.
وأعلنت إدارة ترامب، أمس الثلاثاء، أن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا الشهر الماضي على أنه لا ينبغي لأي دولة فرض رسوم على عبور السفن من هذه المنطقة.
ولم تنفِ الصين، التي تربطها علاقات وثيقة بإيران وتُعد أحد أكبر مشتري النفط الإيراني، هذه الرواية.
ورغم تصريحات ترامب بأنه لا يحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب، فقد أفادت تقارير إعلامية بأنه من المتوقع أن يطلب من شي جين بينغ الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وتشمل مطالب الولايات المتحدة إنهاء البرنامج النووي الإيراني ورفع سيطرة إيران على مضيق هرمز.
في المقابل، تشترط إيران خمسة أمور للدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، وهي: وقف الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، رفع جميع العقوبات، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، دفع تعويضات الحرب، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.
وكان ترامب قد وصف هذه المطالب، يوم الاثنين الماضي، بأنها "سخيفة".
ارتفاع أسعار النفط
مع استمرار الجمود الذي تسبب في إغلاق أجزاء واسعة من مضيق هرمز، واصل خام برنت ارتفاعه ليتجاوز 107 دولارات للبرميل.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن حاملة الطائرات "يو إس إس. أيراهام لينكولن" موجودة في بحر العرب لتنفيذ الحصار البحري على إيران، وأنها غيّرت مسار 65 سفينة تجارية وعطلت أربع سفن أخرى.
وقدّرت "البنتاغون" كلفة الحرب مع إيران حتى الآن بنحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات دولار على تقديرات الشهر الماضي.
وقال مسؤول أميركي للمشرعين إن الرقم الجديد يشمل تكاليف محدثة لإصلاح واستبدال المعدات، إضافة إلى النفقات التشغيلية.
كما أدى استمرار الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا ملحوظًا للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، وهو أكبر ارتفاع سنوي للتضخم منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن هذه الحرب لا تحظى بشعبية بين الناخبين الأميركيين، قبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات العامة التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس أم لا.
وبحسب استطلاع أجرته "رويترز- إبسوس" واكتمل يوم الاثنين 11 مايو، يرى ثلثا الأميركيين- بمن فيهم ثلث الجمهوريين ومعظم الديمقراطيين- أن ترامب لم يوضح بشكل كافٍ أسباب دخول الولايات المتحدة في الحرب.
أعلنت منظمة القلم الأميركية "PEN America" أن عدد الكتّاب المسجونين في إيران سجل أعلى معدل ارتفاع على مستوى العالم؛ حيث تم رصد 17 حالة اعتقال جديدة، ليرتفع عدد الكتّاب المعتقلين إلى مستوى يقترب من ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2022.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الكتّاب المسجونين في العالم تجاوز حاجز الـ400 لأول مرة، ليصل في عام 2025 إلى 401 كاتب في 44 دولة.
ووفقاً لهذا التقرير، لا تزال الصين تتصدر القائمة بوجود 119 كاتباً خلف القضبان، تليها إيران في المرتبة الثانية عالمياً.
وأوضحت منظمة "القلم" الأميركية أن عدد الكتّاب المسجونين في إيران ارتفع من 43 إلى 53 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23%.
وأشار التقرير إلى أن الحروب والأزمات الداخلية فاقمت من تدهور وضع الكتّاب، في حين كثف النظام من قمع الأصوات الناقدة.
أفادت وكالة "میزان" للأنباء، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي إحسان أفرشته، وذلك بتهمة "التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل".
يُذكر أن إحسان أفرشته، وهو من مواليد عام 1993 ومن أبناء مدينة أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية وكان متخصصاً في شبكات وتكنولوجيا المعلومات. وقد جرى اعتقاله من قبل القوات الأمنية في أوائل عام 2024 عقب عودته من تركيا إلى إيران.
وقد قضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز أمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية، قبل أن يتم نقله إلى العنبر العام في سجن "إيفين" في أكتوبر من العام نفسه.
من جانبه، ذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق أن تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" الموجهة ضد إحسان أفرشته قد استندت إلى "اعترافات قسرية تحت التعذيب"، مشيراً إلى عدم وجود أي أدلة موثوقة في ملف القضية.
