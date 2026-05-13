يُذكر أن إحسان أفرشته، وهو من مواليد عام 1993 ومن أبناء مدينة أصفهان، حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية وكان متخصصاً في شبكات وتكنولوجيا المعلومات. وقد جرى اعتقاله من قبل القوات الأمنية في أوائل عام 2024 عقب عودته من تركيا إلى إيران.

وقد قضى أفرشته عدة أشهر في الحبس الانفرادي داخل مراكز احتجاز أمنية، حيث خضع للاستجواب والضغوط النفسية، قبل أن يتم نقله إلى العنبر العام في سجن "إيفين" في أكتوبر من العام نفسه.

من جانبه، ذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران" في وقت سابق أن تهمة "التجسس لصالح إسرائيل" الموجهة ضد إحسان أفرشته قد استندت إلى "اعترافات قسرية تحت التعذيب"، مشيراً إلى عدم وجود أي أدلة موثوقة في ملف القضية.