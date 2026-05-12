قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن الأولوية الرئيسية لأنقرة هي الحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن أكثر ما يقلق تركيا بشكل عاجل هو استمرار هذه الهدنة، لأنها تمثل القضية الأكثر أهمية في الوقت الحالي.
وأضاف وزير الخارجية التركي أنه لا أحد يرغب في العودة إلى الحرب، لأن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي تضررا بالفعل بما فيه الكفاية.
كما قال إن تركيا ودولاً أخرى في المنطقة، من بينها قطر، تتعاون لدعم باكستان بصفتها الوسيط الرئيسي، مضيفًا أن أصعب جزء في عملية الوساطة هو إيجاد أفكار إبداعية عندما تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، إذ قد يعجز أحيانًا الطرفان وحتى الوسيط نفسه عن تقديم مثل هذه الأفكار.
قضت المحكمة الجنائية العليا في البحرين بالسجن المؤبد على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، بتهمة "التعاون" مع النظام الإيراني.
وأعلن الادعاء العام أن المرأة كانت على "ارتباط" بالحرس الثوري الإيراني، وكانت تخطط لتنفيذ "أعمال إرهابية عدائية" في البحرين.
وفي قضايا منفصلة، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بتهم "دعم وتأييد الهجمات الإرهابية لإيران ضد البحرين"، ونشر معلومات، وتصوير أماكن محظورة.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأجهزة الأمنية كشفت تنظيمًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني وبفكر "ولاية الفقيه"، وأوقفت 41 شخصًا من أعضائه.
أفاد مواطنون إيرانيون، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بأن مؤسسات تابعة للنظام استخدمت أسماءهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم، دون علمهم أو موافقتهم، لتسجيلهم في الحملة الحكومية "روحي فداء".
وبحسب هذه الرسائل، قامت السلطات بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين وأبلغتهم بأنهم مسجلون في هذه الحملة دون أن يقوموا بأي إجراء أو مشاركة فعلية.
وخلال الأيام الماضية، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 31 مليون شخص تم تسجيلهم في هذه الحملة، وهو رقم أثار تساؤلات لدى المواطنين والمراقبين.
وأشار المواطنون، في ظل استمرار انقطاع الإنترنت منذ أسابيع، إلى أنه إذا كانت لدى الحكومة فعلاً 31 مليون مؤيد، فلماذا لا يتم إعادة فتح الإنترنت في البلاد.
أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، بتنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي البلوشي عبد الجليل شه بخش.
ومع إعدام شه بخش، ارتفع عدد السجناء الذين أُعدموا بتهم سياسية في إيران منذ 17 مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا خلال 56 يومًا.
وكان موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، قد أفاد سابقًا بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 بأكمله ما لا يقل عن 52 سجينًا بتهم سياسية وأمنية.
وبذلك، ارتفع معدل إعدام السجناء المتهمين بقضايا سياسية وأمنية في إيران من متوسط يقارب عملية إعدام واحدة أسبوعيًا خلال عام 2025، إلى نحو عملية إعدام كل يومين خلال الأيام الـ 56 الماضية.
وقالت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، إن حكم الإعدام بحق شه بخش نُفذ فجر الثلاثاء 12 مايو (أيار)، بعد إدانته بتهمة "البغي عبر مهاجمة مقرات أمنية والانتماء إلى جماعة أنصار الفرقان المتمردة"، وبعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم.
وأضافت الوكالة أن مستندات القضية، بما فيها ملفات صوتية استُخرجت من وسائل اتصاله و"اعترافاته" خلال مرحلتي التحقيق والاستجواب، شكّلت أساس إصدار حكم الإعدام.
ولم توضح الوكالة كيفية الوصول إلى هذه المعلومات، أو ظروف احتجاز شه بخش أثناء الاعتقال، أو كيفية الحصول على اعترافاته، أو مكان تنفيذ الحكم.
وبحسب التقرير، عرّفت الأجهزة الأمنية الإيرانية شه بخش بأنه أحد المعتقلين في محافظة بلوشستان خلال احتجاجات عام 2022.
ونقلت "ميزان" عن الأجهزة الأمنية قولها إن شه بخش كان على ارتباط بفريق تابع لجماعة "أنصار الفرقان"، وإن أعضاء الفريق كانوا ينشطون بهدف "رصد المقار الأمنية" في محافظة بلوشستان.
وأضافت السلطة القضائية أنه غادر قبل نحو ست سنوات إلى إحدى الدول المجاورة، وبعد عودته إلى إيران شارك في "تحديد مسارات ومواقع عسكرية وأمنية في منطقتي كورين وتفتان".
وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة "ميزان" تسجيلًا مصورًا لما قالت إنها اعترافات شه بخش، دون توضيح الظروف التي تم فيها تسجيلها.
ولم تكن قد نُشرت سابقًا أي معلومات عن اعتقال شه بخش أو المسار القضائي لقضيته، وهو ما يعتبره ناشطون حقوقيون جزءًا من نهج الأجهزة الأمنية الإيرانية في التعتيم على بعض ملفات المعتقلين السياسيين والأمنيين.
وفي حالات مشابهة، تتعرض العائلات لضغوط وتهديدات لمنعها من الكشف عن اعتقال أبنائها، مع إبلاغها بأن الصمت قد يؤدي إلى الإفراج عنهم أو تخفيف الأحكام بحقهم.
كما يُحتجز عدد من المعتقلين لأشهر في بيوت آمنة أو مراكز احتجاز أمنية، دون نقلهم إلى السجون العامة، فيما تبقى تفاصيل قضاياهم وحتى الأحكام الصادرة بحقهم بعيدة عن الرأي العام.
وكانت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" قد أفادت في 7 مايو الجاري بأن ما لا يقل عن 21 سجينًا سياسيًا من "البلوش" في إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام.
وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا منهم حُكم عليهم بالإعدام بعد تعرضهم للتعذيب، وانتزاع اعترافات قسرية منهم، وحرمانهم من حق توكيل محامٍ، أو محاكمتهم في جلسات مغلقة أو من دون حضور محامين.
وفي الوقت الراهن، يواجه مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في السجون الإيرانية اتهامات سياسية وأمنية.
وحذر ناشطون حقوقيون من أن كثيرين منهم معرضون لخطر صدور أحكام بالإعدام أو تثبيتها وتنفيذها، في إجراءات يصفونها بغير الشفافة، وتترافق مع قيود شديدة على الوصول إلى محامين، واحتجاز طويل الأمد في مراكز أمنية، وضغوط لانتزاع اعترافات قسرية.
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن النظام الإيراني يواجه عزلة تحرمه من مصادر دخله، متوقعًا أن ينهار الاقتصاد تحت الضغوط الناتجة عن حصار الموانئ.
وأضاف ترامب، يوم الثلاثاء 12 مايو (أيار)، في حديثه الإذاعي مع المذيع سيد روزنبرغ، في نيويورك ضمن برنامجه الصباحي، بشأن الحرب مع إيران، أن «هذا الصراع سيتم حله دون حاجة إلى استعجال، وأن إيران تواجه عزلة تحرمها من مصادر الدخل».
وأشار إلى أن الضربات الأميركية «أضعفت بشكل كبير القيادة والقدرات العسكرية الإيرانية»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق».
كما قال ترامب: «أنا واثق من أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل».
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها استدعت السفير الإيراني لديها، على خلفية ما وصفته بمحاولة تسلل مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت أن أربعة أشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية عبر البحر، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
ووفق البيان، أقرّ هؤلاء بأنهم كُلّفوا باستخدام قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ ما وصفته بـ "أعمال عدائية" ضد الكويت، ومحاولة التسلل إلى جزيرة بوبيان.
وأضاف البيان أن المجموعة اشتبكت مع قوات الأمن الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الأمن، فيما فرّ اثنان من العناصر المتسللة.