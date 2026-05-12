قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن النظام الإيراني يواجه عزلة تحرمه من مصادر دخله، متوقعًا أن ينهار الاقتصاد تحت الضغوط الناتجة عن حصار الموانئ.

وأضاف ترامب، يوم الثلاثاء 12 مايو (أيار)، في حديثه الإذاعي مع المذيع سيد روزنبرغ، في نيويورك ضمن برنامجه الصباحي، بشأن الحرب مع إيران، أن «هذا الصراع سيتم حله دون حاجة إلى استعجال، وأن إيران تواجه عزلة تحرمها من مصادر الدخل».

وأشار إلى أن الضربات الأميركية «أضعفت بشكل كبير القيادة والقدرات العسكرية الإيرانية»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق».

كما قال ترامب: «أنا واثق من أن إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل».