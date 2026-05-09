أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران وافقت على عبور سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال القطري عبر مضيق هرمز.

وكانت بيانات الملاحة قد أظهرت في وقت سابق أن السفينة كانت تتجه، يوم السبت 9 مايو (أيار)، نحو هذا الممر المائي المغلق.

وقد يشكّل عبور هذه السفينة بنجاح أول عبور لناقلة غاز طبيعي مسال قطرية عبر المضيق منذ بدء الحرب الإيرانية.

وبحسب شخصين مطلعين على الملف، فإن قطر تبيع هذه الشحنة إلى باكستان، التي تؤدي دور الوسيط في هذه الحرب، ضمن اتفاق حكومي مباشر بين البلدين.

وأضافا أن إيران وافقت على مرور الشحنة للمساعدة في بناء الثقة مع قطر وباكستان.

وتواجه باكستان خلال الأسابيع الأخيرة نقصًا في الغاز.