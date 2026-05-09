كتب وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على منصة "إكس"، في إشارة إلى اعتقال 41 شخصًا في البحرين بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، أن بلاده تعلن رفضها القاطع لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، وتدعم إجراءات المنامة لحماية مواطنيها والحفاظ على سيادتها.

كما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أشاد بالإجراءات الأمنية البحرينية في كشف شبكة مرتبطة بالحرس الثوري و"ولاية الفقيه".

وأكد أيضًا أن دول المجلس ستبقى موحدة في مواجهة "الإرهاب" وستعمل على تعزيز الأمن الجماعي.

من جهتها، ذكرت وكالة "وام" أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، دعم الإجراءات الأمنية البحرينية لكشف الشبكة المرتبطة بالحرس الثوري، وأعلن تضامن أبوظبي الكامل مع المنامة.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية دعمها لإجراءات البحرين في مواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن الوطني للمملكة.