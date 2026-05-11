وفي أول مقابلة تلفزيونية له مع وسيلة إعلام أميركية منذ اندلاع الحرب الأخيرة مع النظام الإيراني، قال نتنياهو إن هذه الحرب حققت "إنجازات كبيرة"، لكنها لم تنتهِ بعد، لأن اليورانيوم المخصّب، ومنشآت التخصيب، والقوى الوكيلة، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لا تزال بحاجة إلى احتواء.

وفي المقابلة التي بُثت، يوم الأحد 11 مايو (أيار)، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب مع إيران قد انتهت، قال: "أعتقد أنها حققت إنجازات كبيرة، لكنها لم تنتهِ، لأن هناك مواد نووية ويورانيوم مخصبًا لا يزال يجب إخراجه من إيران. وما زالت هناك مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها. وما زالت هناك جماعات تدعمها إيران. وما زالت هناك صواريخ باليستية يريدون إنتاجها".

وأضاف: "لقد أضعفنا جزءًا كبيرًا من ذلك، لكن كل هذه الأمور لا تزال قائمة، وهناك أعمال يجب القيام بها".

وعن كيفية إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، قال نتنياهو: "تدخلون وتخرجونه". وعندما سأله المذيع إن كان ذلك سيتم عبر قوات خاصة إسرائيلية أو أميركية، أجاب بأنه لا يتحدث عن "الأدوات العسكرية"، لكنه أضاف: "الرئيس ترامب قال لي: أريد الدخول إلى هناك. وأعتقد أن ذلك ممكن من الناحية العملية. هذه ليست المشكلة. إذا كان هناك اتفاق وتدخلون وتخرجونه، فلماذا لا؟ هذا هو أفضل حل".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن إخراج اليورانيوم بالقوة في حال عدم وجود اتفاق، قال: "أنتم تطرحون هذه الأسئلة وأنا أتهرب منها، لأنني لا أتحدث عن الخيارات أو الخطط أو أي شيء عسكري".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة، رغم أنه لم يظهر أو يُسمع له صوت منذ تعيينه خلفًا لوالده في أوائل مارس (آذار) الماضي.

وفي رده على سؤال بشأن الحالة الجسدية والنفوذ العملي لمجتبى خامنئي، قال نتنياهو: "أعتقد أنه حي. كيف وضعه؟ من الصعب القول، كما تعلمون. إنه مختبئ في ملجأ أو مكان سري".

وأضاف أن مجتبى خامنئي "يحاول فرض سلطته"، لكنه يرى أن نفوذه أقل من النفوذ الذي كان يتمتع به والده علي خامنئي.

كما قال نتنياهو إن الحرب مع حزب الله في لبنان قد تستمر حتى إذا انتهت الحرب مع النظام الإيراني. وأضاف أن إيران تريد ربط وقف إطلاق النار في جميع الجبهات ببعضها، موضحًا: "إيران تريد أن تقول إذا توصلنا إلى وقف إطلاق نار هنا، فنريد وقف إطلاق نار هناك أيضًا". وعندما سُئل إن كان سيقبل بذلك، أجاب: "لا".

وقال إن حزب الله "يعذب لبنان" ويحتجز شعبه "رهائن"، مضيفًا أن إسرائيل تريد إزالة خطر الحزب على مدنها ومناطقها السكنية، قائلاً: "إنهم يقصفون مدننا دائمًا. يقصفون مجتمعاتنا".

وأضاف نتنياهو أنه إذا "ضعف النظام الإيراني فعلاً أو ربما سقط"، فإن ذلك سيؤدي، بحسب رأيه، إلى انهيار شبكة وكلائه في المنطقة: "أعتقد أن هذا يعني نهاية حزب الله، ونهاية حماس، وربما نهاية الحوثيين أيضًا، لأن الهيكل الكامل لشبكة الإرهاب الوكيلة التي بنتها إيران سينهار إذا انهار النظام الإيراني".

وعن احتمال إسقاط النظام الإيراني، قال: "لا يمكنكم التنبؤ بموعد حدوث ذلك. هل هو ممكن؟ نعم. هل هو مضمون؟ لا".

وفي جزء آخر من المقابلة، أشار مقدم البرنامج إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" حول اجتماع عقد في 11 فبراير (شباط) الماضي، داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، ذكر أن نتنياهو قال خلاله إن إيران "جاهزة" لتغيير النظام وإن مهمة أميركية إسرائيلية مشتركة قد تضع نهاية للنظام الإيراني. إلا أن نتنياهو نفى هذه الرواية، وقال إن من غير الصحيح الادعاء بأنه اعتبر سقوط النظام "مضمونًا".

وأضاف أنه وترامب تحدثا خلال ذلك الاجتماع عن "عدم اليقين" و"المخاطر"، موضحًا: "اتفقنا معًا على أن هناك خطرًا في اتخاذ إجراء، لكن خطر عدم اتخاذ إجراء أكبر".

وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كان خطر إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران قد تم التقليل من شأنه في بداية الحرب، قال نتنياهو: "لا أعتقد أننا كنا قادرين على قياس ذلك بدقة، لكن قضية مضيق هرمز أصبحت مفهومة خلال استمرار المعركة". وعندما سُئل إن كان تقدير الخطر قد أخطأ منذ البداية، أجاب: "لست متأكدًا من أنه كان تقديرًا خاطئًا. لكن تنفيذ ذلك يشكل خطرًا كبيرًا على إيران، واستغرق الأمر بعض الوقت حتى تدرك حجم هذا الخطر، وهو ما أدركته الآن".

وفي جزء آخر من الحوار، قال نتنياهو إن بعض الدول العربية باتت تسعى لتعزيز علاقاتها وتعاونها مع إسرائيل، لأن ذلك، بحسب قوله، يمكن أن يردع إيران. وأضاف: "أسمع أشياء من دول عربية لن أخوض في تفاصيلها… أشياء لم أسمعها من قبل: دعونا نعزز تحالفنا مع إسرائيل، لأن هذا يردع إيران بالفعل".

وأضاف أن تعاونًا اقتصاديًا في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية بدأ يتشكل مع بعض الدول العربية، قائلاً: "هناك مستوى من التعاون الاقتصادي في الطاقة والذكاء الاصطناعي والكمّ والتكنولوجيا، وهي مجالات تتمتع فيها إسرائيل بقوة كبيرة، يجري الآن بالفعل".

وفي ما يتعلق بالصين، قال نتنياهو إن بكين دعمت إيران "إلى حد ما" وقدمت لها "بعض القطع المتعلقة بإنتاج الصواريخ". وعندما سُئل إن كان ذلك يثير قلقه، أجاب: "لم يعجبني ذلك". وحول ما إذا كان هذا الدعم لا يزال مستمرًا، قال: "ربما. ربما. لا أريد التحدث نيابة عن الصين".

كما وصف نتنياهو هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بأنه جزء من محاولة "محور إيران" لتدمير إسرائيل، وقال إنه لم ينظر إلى الهجوم باعتباره هجومًا من حماس فقط، بل "هجومًا من محور إيران بهدف تدميرنا عبر حلقة موت".

وأضاف أنه قال للإسرائيليين في اليوم الثاني للحرب: "سنغير الشرق الأوسط". وتابع: "سنغير هذا الوضع الذي يحيطون بنا فيه ويعتقدون أنهم قادرون على تدمير الدولة اليهودية الوحيدة ومحو 3500 عام من التاريخ اليهودي. هذا لن يحدث، ليس في عهدي".