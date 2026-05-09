ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه في حال فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن تتحرك الولايات المتحدة سريعًا لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.
ونقلت الشبكة الأميركية عن "الجنرال" المتقاعد في سلاح الجو الأميركي، ديفيد ديبتولا، قوله إنه إذا انهارت المفاوضات، فإن الولايات المتحدة ستسعى إلى إزالة ما تبقّى من أوراق الضغط لدى إيران.
وأضاف: "القدرات التي ستكون في مركز الاهتمام هي تلك التي تستخدمها إيران لخلق نفوذ وإجبار: الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، وأنظمة الدفاع الجوي، ومعدات الهجوم البحري، وشبكات القيادة والسيطرة، وبنية الحرس الثوري، وقنوات دعم القوات الوكيلة، والمنشآت المرتبطة بالبرنامج النووي".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، لقناة "فوكس نيوز ديجيتال": "إن الرئيس ترامب يملك كل الأوراق، ومن الحكمة أنه يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان ألا تتمكن إيران أبدًا من الحصول على سلاح نووي".