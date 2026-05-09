قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع قناة "إل سي آي" إن مسؤولي إيران يريدون بالفعل التوصل إلى اتفاق، وإنه يتوقع أن يتلقى قريبًا جدًا ردًا من طهران.

وكان قد أُعلن سابقًا أن واشنطن لا تزال بانتظار رد طهران على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب رسميًا.

وفي وقت يتعرض فيه وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة لضغوط مجددًا بسبب اشتباكات جديدة في المياه الخليجية، لا يُظهر أي من الجانبين مؤشرات على اقتراب نهاية الحرب.

وفي الوقت نفسه، خلص تقييم استخباراتي أميركي إلى أن طهران قادرة على الصمود لعدة أشهر في مواجهة الحصار البحري.