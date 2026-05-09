ذكرت مجلة "بوليتيكو"، في تقرير، أن وزارة الخارجية الأميركية صعّدت التوتر التجاري مع الصين على خلفية الحرب الإيرانية، بالتزامن مع اقتراب زيارة ترامب إلى بكين.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب، خلال أقل من أسبوع، إلى الصين برفقة وفد من المديرين التنفيذيين لشركات أميركية تستعد لعقد اتفاقات مع المنافس الجيوسياسي لواشنطن. وكان ترامب قد أرجأ زيارة مخططًا لها إلى الصين بسبب الحرب الإيرانية.

وخلال الأيام الأخيرة، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث شركات صينية بتهمة مساعدة إيران في الحرب مع الولايات المتحدة.

واتُهمت هذه الشركات بتزويد طهران "بصور أقمار صناعية مكّنتها من تنفيذ هجمات عسكرية ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط".