أفاد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، بأنه من المحتمل وقوع انقطاعات في التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، مؤكداً أن الجهود تتركز على عدم فرض أي انقطاعات في قطاع الكهرباء المنزلي.

وأضاف سبهوند أن بعض الصناعات قد تواجه انقطاعات، إلا أن حجمها سيكون أقل مقارنة بالعام الماضي.

وتابع النائب البرلماني قائلاً: "لقد تضررت بعض قدراتنا في مجمع فولاذ مباركة ومجمعات البتروكيماويات في منطقة عسلوية، وسيتطلب إعادة تأهيلها وبنائها بعض الوقت".