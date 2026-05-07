قال ممثل السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز بن محمد الواصل، في جلسة مجلس الأمن، إن مضيق هرمز لا يزال شريانًا حيوياًا للتجارة العالمية، وإن أي اضطراب في أمنه يثير قلقًا دوليًا كبيرًا.

وأضاف أن التطورات الأخيرة في هذا المضيق أدت إلى زيادة التوترات، مع ما يرافق ذلك من مخاطر إنسانية واقتصادية وأمنية كبيرة.

وأشار إلى أن اضطراب حركة الملاحة يؤثر على أسواق الطاقة العالمية، ويعرقل وصول السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمعدات الطبية والمساعدات الإنسانية، ما ينعكس بشكل خاص على الدول الأكثر هشاشة واعتمادًا على الاستيراد.

وأكد أن هذه التطورات تبرز الحاجة الملحة إلى منع التصعيد وحماية استقرار وأمن هذا الممر الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يدعو إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لضمان حرية وأمان التجارة البحرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الاستقرار إلى الأسواق العالمية.