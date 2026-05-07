وسط جهود الولايات المتحدة والبحرين لدفع مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا المشروع بأنه "أحادي ومثير للاستفزاز"، واعتبر الروايات الواردة فيه "انتقائية ومنحازة".

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول الأعضاء، قال عراقجي إن القيود الحالية في مضيق هرمز ناجمة عن "حرب عدوانية وغير مبررة وغير قانونية" تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرًا المجتمع الدولي من السماح، بحسب تعبيره، بـ"استغلال مجلس الأمن من قِبل المعتدين".

وأكد في الرسالة أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى وضعها الطبيعي إلا في حال "وقف دائم للحرب، ورفع الحصار، وإلغاء العقوبات غير القانونية" المفروضة على طهران.