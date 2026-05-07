ذكرت وكالة أنباء"فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن التحقيقات في بندر عباس تشير إلى أن أجزاء من الرصيف التجاري في منطقة "بهمن" تعرضت للاستهداف خلال تبادل إطلاق نار بين القوات المسلحة الإيرانية و"العدو".

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بسماع عدة انفجارات في قشم وبندر عباس عند الساعة 22:15 (بالتوقيت المحلي) مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

كما أضافت التقارير أنه في الساعة 22:27 تم الإبلاغ عن إطلاق صواريخ في منطقة سيريك.

