قالت ممثلة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في جلسة مجلس الأمن، إن مشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز ذو أهمية كبيرة، ويأتي ردًا على إغلاق هذا الممر البحري من جانب إيران منذ مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أن ذلك خلّف تداعيات اقتصادية حادة على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي.

وأضافت أن الدوحة كانت قد حذرت سابقاً من أن إغلاق مضيق هرمز قد يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية، مؤكدة أن ما يحدث حالياً يمثل تحققاً لهذا التحذير، حيث تأثر نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال.

وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف بحار عالقون في نتيجة هذه التطورات، موضحة أن الوضع لا يهدد فقط الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة، بل يفاقم الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي.

وأكدت أن هذه التطورات تشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين.