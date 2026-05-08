وحذر روبيو، خلال زيارته إلى إيطاليا يوم الجمعة 8 مايو (أيار)، من "تدمير" القوات الإيرانية إذا هاجمت سفن البحرية الأميركية.

وجاءت تصريحات روبيو في ختام زيارة استمرت يومين إلى روما والفاتيكان بهدف ترميم العلاقات، بعد الخلافات الحادة بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، والانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للبابا ليو الرابع عشر.

وسُئل روبيو عن تقارير شركة بيانات الشحن البحري التي أفادت بأن إيران أنشأت هيئة حكومية جديدة لفحص عبور السفن عبر المضيق وفرض رسوم عليها. فقال: "هل سيقبل العالم بأن تسيطر إيران الآن على ممر مائي دولي؟ ماذا العالم مستعد أن يفعل؟".

وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت سابقًا عن بيانات شحن بحري أن إيران أنشأت هيئة جديدة للسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، يوم الخميس 7 مايو (أيار)، نقلًا عن شركة “لويدز ليست إنتليجنس”، أن هذه الهيئة التي تحمل اسم “منظمة مضيق الخليج” تقدم نفسها باعتبارها “الجهة الوحيدة المخولة بمنح تصاريح عبور السفن في مضيق هرمز”.

تحذير بشأن مهاجمة البحرية الأميركية

كما حذر روبيو طهران من مهاجمة الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها أحبطت ثلاث هجمات استهدفت سفنًا بحرية في مضيق هرمز.

وقال: "الخط الأحمر واضح. إذا هددوا الأميركيين، فسوف يتم تفجيرهم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الهجمات، التي وقعت مساء الخميس 7 مايو، لا علاقة لها بعملية “الغضب الملحمي”.

وأضاف روبيو أن الرد الإيراني على مقترح السلام الأميركي من المقرر أن يصل إلى واشنطن يوم الجمعة 8 مايو.

وأعرب عن أمله في أن يكون الرد “جادًا” ويفتح الباب أمام عملية تفاوض حقيقية.

لقاء البابا وانتقاد حزب الله

أشار روبيو إلى لقائه مع البابا ليو، يوم الخميس 7 مايو، واصفًا الاجتماع بأنه “إيجابي للغاية”.

وقال الفاتيكان في بيان، صدر أمس، بعد أول لقاء بين البابا ليو وأحد أعضاء حكومة ترامب منذ نحو عام، إن الجانبين جددا “التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية الجيدة”.

وكان البابا ليو، أول بابا أميركي، قد انتقد ترامب بعد تحوله إلى منتقد بارز للحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، وكذلك لسياسات ترامب الصارمة تجاه الهجرة، ما أثار ردود فعل واسعة بين القيادات المسيحية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مبين إسرائيل ولبنان، قال روبيو: "نريد أن تكون الحكومة اللبنانية الشرعية قوية، وحزب الله يشكل عقبة أمام ذلك".

وأضاف: "حزب الله قوة تابعة للنظام الإيراني بالكامل، ولن يكون له وجود بدونه". وتابع: "نحن نعمل على وقف تمويل حزب الله".