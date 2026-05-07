قال مندوب أميركا لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن واشنطن صاغت مشروع قرار بشكل مشترك مع البحرين وبالتعاون مع شركائها من الدول الخليجية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد أن حرية الملاحة تُعد من المبادئ الأساسية للاستقرار والتجارة العالمية، وأن انتهاكها يشكل سابقة خطيرة.

وأضاف أن القرار يطالب إيران‌ بوقف الهجمات على السفن التجارية، وإنهاء عمليات زرع الألغام، وإزالتها من مضيق هرمز.

كما دعا مشروع القرار إلى وقف فرض الرسوم غير القانونية، واستخدام الممر المائي في نقل المساعدات الإنسانية.

وأشار والتز إلى تقارير إعلامية رسمية في إيران‌ بشأن إنشاء ما يُسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، مؤكداً أن فرض رسوم على السفن الدولية يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وختم قائلاً إن الوقت قد حان أمام أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ موقف واضح، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.