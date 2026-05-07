ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه سُمع دوي عدة انفجارات في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، مساء الخميس 7 مايو (أيار)، مشيرة إلى أن مصدر هذه الأصوات وموقعها الدقيق لم يُحددا بعد.

وفي السياق نفسه، أفادت "إسكان نيوز" بسماع ستة انفجارات في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان، بفاصل زمني يقارب 40 ثانية بين كل انفجار وآخر.

كما ذكرموقع "وحيد أون لاين" أنه تم سماع أصوات انفجارات في عدد من المناطق، تشمل قشم وميناب وبندر عباس وبندر خمير وتشابهار وسيريك، في الليلة ذاتها.