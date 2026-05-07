أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، استنادًا إلى بيانات ملاحية صادرة عن شركة ً"لويدز ليست إنتليجنسً"، أن إيران أنشأت هيئة حكومية جديدة باسم ً"هيئة مضيق الخليج"؛ للموافقة على مرور السفن عبر مضيق هرمز وفرض رسوم عليها.

وذكر التقرير أن هذه الهيئة تقدّم نفسها على أنها ً"الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار تصاريح عبور السفن من مضيق هرمزً"، وقد بدأت بإرسال نماذج للسفن المنتظرة للعبور، مطالبةً إياها بتعبئة هذه النماذج قبل السماح لها بالمرور.

كما نقلت شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى وثيقة اطّلعت عليها، أن طهران وضعت مجموعة من اللوائح الجديدة للسفن العابرة للمضيق، وتواصل رغم التحذيرات الأميركية جهودها لإضفاء طابع رسمي على سيطرتها على هذا الممر البحري.

وأضافت أن الوثيقة، التي تحمل اسم ً"إقرار معلومات السفينةً"، صدرت عن الهيئة الجديدة، وتشترط على جميع السفن عبور المضيق تعبئتها لضمان ً"سلامة العبورً".

وقد حصلت شبكة ً"لويدز ليستً" ومصدر آخر في قطاع الشحن البحري (طلب عدم الكشف عن اسمه) على هذه الوثيقة وقدّماها إلى "سي إن إن".