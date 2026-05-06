أفادت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في منشور بمنصة "إكس"، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، تعليقًا على مناقشات اللجنتين الأولى والثانية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إن برنامج إيران النووي لا يمكن فصله عن "سلوكها العدائي والإرهابي" في المنطقة.

وأكدت الإمارات أن أي نقاش حول الملف النووي الإيراني يجب أن يأخذ التهديدات القائمة بعين الاعتبار بشكل كامل.

كما أدانت الإمارات الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إيران ضد منشآت مدنية حيوية، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير".

ودعت البعثة الإماراتية المجتمع الدولي إلى اعتماد نهج شامل تجاه طهران، يشمل في آنِ واحد البرنامجين: النووي والصاروخي، والسلوك الذي قالت إنه يزعزع الاستقرار.

وحذرت الإمارات أيضًا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، معتبرة أن هذا المستوى يمثّل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.