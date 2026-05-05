قال وزير الحرب في الولايات المتحدة، بيت هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنشأت "قبة دفاعية" فوق منطقة الخليج، محذرًا من أنه في حال إطلاق النار على القوات الأميركية فإن الرد سيكون "بقوة".

وأضاف أن هدف واشنطن هو حماية الملاحة البحرية من الهجمات التي تنسبها إلى إيران، ومنع ما وصفه بمحاولات السيطرة غير القانونية على مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه لا حاجة لانتشار مباشر للقوات الأميركية، لافتًا إلى أن إيران نفذت خلال سنوات سابقة هجمات على السفن و"ابتزازًا دوليًا".

وأكد هيغسيث أيضًا أن السفن الأميركية تعبر هذا المسار بأمان، وأن الولايات المتحدة على تواصل مع عشرات شركات التأمين والملاحة البحرية.