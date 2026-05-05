أفادت شبكة "الحرة" التلفزيونية بأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فندق "رامادا بلازا" في بيروت خلال شهر مارس، وأسفر عن مقتل أربعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني وإصابة تسعة مدنيين، قد كشف عن أبعاد جديدة.

ووفقاً لهذا التقرير، أعلنت مصادر قضائية أن ضباط الحرس الثوري الذين قُتلوا في الهجوم كانوا قد دخلوا البلاد باستخدام جوازات سفر لبنانية أصلية، ولكن بهويات مزورة. كما عُثر في غرفتهم على عدة جوازات سفر أخرى ووثائق تتعلق بحجوزات في فندق "موفنبيك" لمجموعة أخرى من قوات الحرس الثوري.

وأشارت "الحرة" إلى أن التحقيقات تؤكد وجود شبكة معقدة لتزوير المستندات داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية.

وفي السياق ذاته، كشف أحد أعضاء البرلمان اللبناني عن إصدار جوازات سفر بأسماء مستعارة، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت استخدام هذه المستندات لتسهيل تحركات أعضاء الحرس الثوري وحزب الله.