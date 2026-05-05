في ظل تصاعد المخاوف بشأن دور النظام الإيراني في تأجيج معاداة السامية، حذّر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، من أن محاولات النظام الإيراني لزعزعة استقرار المجتمع في بريطانيا "لن تُتحمّل".

وقال إن الحكومة البريطانية تدرس ما إذا كانت هناك دول أجنبية متورطة في الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية في بريطانيا.

وأضاف ستارمر أنه في حال ثبوت دور لإيران في هذه الهجمات، فإن طهران ستواجه "عواقب".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "رسالتنا إلى إيران أو أي دولة أخرى قد تسعى إلى تأجيج العنف أو الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع، هي أن هذا السلوك لن يُسمح به ولن يُتحمّل".

