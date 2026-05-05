قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، محمد بهرامي، إن إدارة والسيطرة الاستراتيجية على مضيق هرمز من "أكثر القضايا الجيوسياسية حساسيةً ومحورية" في منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تتنازل عن هذا الدور.

وأضاف أن "القرصنة البحرية الأميركية" يساهم في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف المواد الكيميائية والأسمدة والمواد الخام الصناعية.

وأشار بهرامي إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن احتمال إغلاق مضيق باب المندب من قبل جماعة الحوثي في اليمن سيكون مرتفعًا.