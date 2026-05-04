أفادت منصة "نور نيوز"، وهي وسيلة إعلام مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالاستعداد لـ"تأديب" الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وذلك ردًا على طرح "مشروع الحرية" الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمساعدة السفن العالقة في المضيق، واصفة ترامب بـ"قرصان بحري".

وكتبت "نور نيوز": "مضيق هرمز ليس مكانًا لتهديدات القراصنة المعاصرين. لقد ظل البحارة الإيرانيون على مدى قرون حراسًا لهذا الممر المائي، ويعرفون جيدًا كيفية تأديب القراصنة".

وكان دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ، اعتبارًا من يوم الاثنين، تنفيذ خطة تحت عنوان "مشروع الحرية" لتأمين توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز بشكل آمن.

