أفاد موقع "رویداد 24" بأن أسعار الأسمدة الكيماوية في إيران شهدت ارتفاعًا حادًا وصل إلى مئات في المئة، حيث إن السماد الذي كان يصل إلى المزارعين العام الماضي بسعر أقل من 800 ألف تومان، يُباع هذا العام بأكثر من 7 ملايين تومان.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت بعد إلغاء الدعم الحكومي وتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 27 أبريل.

ونقل التقرير عن أمين جمعية منتجي الأسمدة الكيماوية والزراعية، حسن نعمت ‌طلب، قوله إن ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة الحرب في الخليج، بالتزامن مع ما وصفه بـ"الحصار البحري على إيران"، ساهم في زيادة الأسعار، مضيفًا: "أسعار الأسمدة في إيران ارتفعت أكثر من بقية الدول، لأننا إضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية نواجه أيضًا مشاكل بسبب الحصار البحري".