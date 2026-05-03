كتب محسن رضائي، المستشار العسكري لمجتبى خامنئي، في منشور على منصة "إكس، أن الولايات المتحدة هي "اللص البحري الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملة طائرات".

وأضاف أن قدرة إيران على مواجهة "القراصنة البحريين" لا تقل عن قدرتها على إغراق السفن الحربية.

وفي رسالة موجهة إلى واشنطن، قال: "استعدوا لمواجهة مقبرة من سفنكم وقواتكم؛ كما بقي حطام طائرتكم في أصفهان".