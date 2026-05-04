قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، لم تحقق بعد أهدافها في إيران.

وفي مقابلة مع شبكة «نيوز نيشن»، أكد بولتون أن الولايات المتحدة «لم تُنهِ العمل في إيران»، مضيفًا أن تعريفه للنجاح يتمثل في إطاحة الحكومة في طهران.

وبحسب ما كتبته صحيفة «ذا هيل»، شدد بولتون على أن «الولايات المتحدة تمتلك تفوقًا كبيرًا، لكن المهمة التي بدأت لم تكتمل بعد»، مشيرًا إلى أنه حتى دون تغيير النظام، كانت هناك خطوات يمكن لإدارة دونالد ترامب اتخاذها لكنها لم تفعل.