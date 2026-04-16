أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين في الدول الخليجية وأوروبا، بأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يستغرق نحو ستة أشهر، وأن الطرفين بحاجة إلى تمديد وقف إطلاق النار.

وطالب هؤلاء المسؤولون بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا، محذرين من أزمة غذاء عالمية محتملة.

وأضافوا أن الدول الخليجية تدعو إلى حظر تخصيب اليورانيوم ومنع تطوير الصواريخ طويلة المدى لدى إيران، لكنها في الوقت نفسه تعارض العودة إلى الحرب، وتحث الولايات المتحدة على مواصلة المسار الدبلوماسي.