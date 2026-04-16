قال ممثل الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بكين لا تدعم هجمات إيران‌ على الدول الخليجية، مؤكداً أن حرية المرور وأمن المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب الحفاظ عليهما.

وأضاف أن الصين تدعو إيران إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لإعادة الوضع الطبيعي للملاحة في مضيق هرمز.

كما قال إن زيادة الوجود العسكري والحصار الموجّه من جانب الولايات المتحدة يُعد إجراءً خطيرًا وغير مسؤول.

وشدد على أن وقف إطلاق النار الشامل وحده يمكن أن يهيئ الظروف اللازمة لخفض التوترات.

