أعلنت الحكومة الكندية، ردًا على سؤال الصحافية مهسا مرتضوي من "إيران إنترناشيونال" في تورونتو، عبر بيان رسمي، أنها تدين بشدة استخدام عقوبة الإعدام، والاستخدام غير القانوني والمميت للعنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية، وسياسات الترهيب من قبل النظام الإيراني.

وجاء في البيان: "إننا مع الشعب الإيراني، الذي يجب أن يُسمع صوته بينما يطالب باحترام حقوقه".

كما دعت الحكومة الكندية جميع أطراف النزاع في الحرب ضد طهران إلى مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى نهاية مستدامة لهذا الصراع.

وأضاف البيان: "تؤكد كندا مجددًا أهمية احترام حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة، وكذلك سلامة البحارة الذين تعتمد معيشتهم على الممرات البحرية المفتوحة، وستواصل التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الدبلوماسية للحفاظ على حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز".