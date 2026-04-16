قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الحوثيين لم يدخلوا الحرب إلى جانب إيران، واعتبر ذلك قرارًا جيدًا.

وفي ما يتعلق بوضع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال: "يبدو أنه مصاب، لكنه لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف هيغسيث: "نستهدف فقط الأهداف العسكرية، بينما إيران‌ استهدفت أهدافًا مدنية وفنادق".

وانتقد وزير الحرب الأميركي مجددًا الدول الأوروبية بسبب عدم مشاركتها في إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً إن بلاده ترحب بمشاركة الدول الأخرى للمساعدة في هذا الملف.