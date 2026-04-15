صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنه لا يمكن التنازل عن حقوقنا النووية، وأن التكهنات المطروحة لا تستند إلى أساس.

وأضاف أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على الإطار العام لأي تفاهم، لا يمكن الحديث عن قبول أو رفض تفاصيله، خاصة في موضوع بحساسية الحرب والسلام بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد بقائي أن التكهنات التي تُطرح في وسائل الإعلام الغربية غير قابلة للتأكيد. وأن الحقوق المشروعة لإيران، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هي حق أصيل بموجب معاهدة عدم الانتشار ولا يمكن سلبه.

وفي الوقت نفسه، تؤكد إيران دائمًا أن مسألة مستوى ونوع التخصيب يمكن مناقشتها ضمن إطار احتياجات البلاد.