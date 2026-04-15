قال الرئيس الإيراني، دونالد ترامب، إن “إذا تصرف الإيرانيون بحكمة، فسينتهي كل شيء بسرعة”.

وأضاف، في إشارة إلى القوة العسكرية الأميركية: “يمكننا تدمير كل منشآت إيران خلال ساعة واحدة”.

وتطرق إلى سوق الطاقة قائلاً إن أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها السابقة وربما تنخفض أكثر.

وقال أيضًا: “إذا توقفنا الآن، سيستغرق إعادة بناء إيران 20 عامًا. لم ننتهِ بعد، وسنرى ما سيحدث. أعتقد أنهم يريدون اتفاقًا بشدة".