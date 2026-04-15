أجرى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، منصور بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بحثا خلاله الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن هذا الاتصال يعد الأول من نوعه بين كبار المسؤولين في البلدين منذ اندلاع الحرب في المنطقة؛ حيث ركز الجانبان في حديثهما على سبل تعزيز الاستقرار ومناقشة القضايا الإقليمية الراهنة.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن تناقضات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتناقض تصريحاته بشأن برنامج طهران النووي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وفي معرض رده على سؤال حول "تكرار الرئيس الأميركي مزاعمه بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، رغم علمه بأن طهران لا تسعى لامتلاك القنبلة الذرية ولا تملكها، وجدوى التفاوض مع شخص يكرر ادعاءاته في كافة الظروف"، قال بقائي: "إن هذا التساؤل جدي للغاية، ليس فقط بالنسبة للرأي العام الإيراني، بل للمجتمع الدولي بأسره"، مشدداً على أن هذا التناقض غير قابل للتبرير.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طبيعة برنامج طهران النووي قد طُرحت مراراً، ليس كموقف سياسي فحسب، بل كحقيقة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن تقاريرها وتصريحات مديرها العام- حتى خلال اليومين الماضيين- أكدت بطلان المزاعم التي تدعي أن إيران تفصلها أسابيع أو أشهر عن إنتاج القنبلة النووية.
ووجه بقائي انتقادًا لمدير عام الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، مشيراً إلى أن تناقض تصريحاته منح الأطراف الأخرى ذرائع لممارسة الضغوط، لكنه استدرك قائلاً: "حتى المدير العام نفسه لا يمكنه تجاهل حقيقة أن برنامج إيران النووي يخضع لرقابة كاملة من الوكالة، ولا توجد أي مؤشرات على انحرافه عن المسار السلمي".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى المزاعم التي ترددت حول "تدمير البرنامج النووي الإيراني في شهر يونيو (حزيران) الماضي"، معتبرًا أن تكرار المطالبة بتخلي إيران عن السلاح النووي لا يهدف إلا لتعزيز الانطباع بأن القلق الأميركي بشأن الملف النووي ليس سوى "ذريعة" لممارسة الضغوط على طهران.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنه لا يمكن التنازل عن حقوقنا النووية، وأن التكهنات المطروحة لا تستند إلى أساس.
وأضاف أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على الإطار العام لأي تفاهم، لا يمكن الحديث عن قبول أو رفض تفاصيله، خاصة في موضوع بحساسية الحرب والسلام بين إيران والولايات المتحدة.
وأكد بقائي أن التكهنات التي تُطرح في وسائل الإعلام الغربية غير قابلة للتأكيد. وأن الحقوق المشروعة لإيران، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هي حق أصيل بموجب معاهدة عدم الانتشار ولا يمكن سلبه.
وفي الوقت نفسه، تؤكد إيران دائمًا أن مسألة مستوى ونوع التخصيب يمكن مناقشتها ضمن إطار احتياجات البلاد.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لشبكة "فوكس بيزنس" قائلاً: "إذا تصرف الإيرانيون بحكمة، فسينتهي كل شيء بسرعة".
وأضاف ترامب: "يمكننا تدمير جميع محطات الطاقة في إيران في غضون ساعة واحدة"، مشيرًا إلى أن "أسعار النفط ستعود إلى مستوياتها السابقة، بل وقد تنخفض إلى ما دون ذلك".
وتابع الرئيس الأميركي: "إذا انسحبنا الآن، فسيستغرق الأمر 20 عامًا لإعادة إعمار إيران. نحن لم ننتهِ بعد، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أنهم يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق".
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى استغلال "نافذة الفرص" الناتجة عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستدام.
وقال أردوغان إن تركيا تبذل جهودًا لتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وخفض التصعيد، وضمان استمرار المحادثات.
كما صرح الرئيس التركي بأن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يضر بآمال السلام الإقليمي، مضيفًا أنه رغم بعض العقبات، فإن تركيا لا تزال تأمل في نجاح المفاوضات.