صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن تناقضات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتناقض تصريحاته بشأن برنامج طهران النووي لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وفي معرض رده على سؤال حول "تكرار الرئيس الأميركي مزاعمه بشأن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، رغم علمه بأن طهران لا تسعى لامتلاك القنبلة الذرية ولا تملكها، وجدوى التفاوض مع شخص يكرر ادعاءاته في كافة الظروف"، قال بقائي: "إن هذا التساؤل جدي للغاية، ليس فقط بالنسبة للرأي العام الإيراني، بل للمجتمع الدولي بأسره"، مشدداً على أن هذا التناقض غير قابل للتبرير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طبيعة برنامج طهران النووي قد طُرحت مراراً، ليس كموقف سياسي فحسب، بل كحقيقة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن تقاريرها وتصريحات مديرها العام- حتى خلال اليومين الماضيين- أكدت بطلان المزاعم التي تدعي أن إيران تفصلها أسابيع أو أشهر عن إنتاج القنبلة النووية.

ووجه بقائي انتقادًا لمدير عام الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، مشيراً إلى أن تناقض تصريحاته منح الأطراف الأخرى ذرائع لممارسة الضغوط، لكنه استدرك قائلاً: "حتى المدير العام نفسه لا يمكنه تجاهل حقيقة أن برنامج إيران النووي يخضع لرقابة كاملة من الوكالة، ولا توجد أي مؤشرات على انحرافه عن المسار السلمي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى المزاعم التي ترددت حول "تدمير البرنامج النووي الإيراني في شهر يونيو (حزيران) الماضي"، معتبرًا أن تكرار المطالبة بتخلي إيران عن السلاح النووي لا يهدف إلا لتعزيز الانطباع بأن القلق الأميركي بشأن الملف النووي ليس سوى "ذريعة" لممارسة الضغوط على طهران.