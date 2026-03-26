أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 60 مقاتلة تابعة لسلاح الجو استهدفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مواقع لإنتاج الأسلحة في طهران ووسط إيران.

وأضاف أن موجات الهجوم، يوم الأربعاء 25 مارس (آذار)،شملت استهداف مواقع إضافية في مجمع بارتشين، الذي وصفه بأنه أهم مركز لإنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد شملت الأهداف موقعًا لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي، وهي أنظمة طُوّرت على مدى سنوات في هذا المجمع، وتم نشرها ضمن منظومة الصواريخ الباليستية في أنحاء إيران.

كما تضمنت الأهداف مصنعًا لسبك الرؤوس الحربية وتعبئتها بالمواد المتفجرة، وموقعًا لخلط وصب محركات تُستخدم في تطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى موقع لإنتاج مكونات حيوية في عملية تطوير الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.

