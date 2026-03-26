أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اجتماع حكومته بالبيت الأبيض، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، أن "الهدية" التي قدّمتها إيران‌ في إطار المحادثات لإنهاء الحرب كانت السماح لنا بعبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: "قالوا إنه لإظهار جديتنا، سنسمح بمرور ثماني ناقلات نفط أن الجانب الإيراني اعتذر لاحقًا عن تصريحاته السابقة، وأعلن أنه سيسمح أيضًا بعبور ناقلتين إضافيتين" .

وبحسب الرئيس الأميركي، فقد وصل في النهاية عدد ناقلات النفط إلى 10، بعض منها كان يرفع علم باكستان.