تشير التقارير الواردة إلى وقوع هجمات وسماع انفجارات واسعة النطاق في مناطق مختلفة من طهران، مساء يوم الخميس 26 مارس (آذار). ووفقًا لمصادر محلية، سُمع تحليق طائرات مقاتلة على ارتفاع منخفض وانفجارات متعددة في أجزاء من العاصمة.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن صوت تحليق المقاتلات والانفجارات المتتالية سُمع مساء الخميس في شرق وشمال وجنوب وغرب طهران.

وبحسب الرسائل الواردة من المشاهدين، في الساعة 20:00 مساءً (بالتوقيت المحلي)، سُمع مرور المقاتلات وانفجارات متعددة في غرب طهران.

وفي كرج، أفادت تقارير بأنه عند الساعة 19:58 في مدينة إندیشه سُمع صوت عدة مقاتلات، وسُجل تحليق طائرات مقاتلة أيضًا في الساعة 20:00 في منطقة مهرویلا.