قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، مشيرًا إلى العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، إن "هذا العمل يجب أن يُسجّل في كتب التاريخ، وسيكون جزءًا من إرث دونالد ترامب".
وقال هيغسيث، في اجتماع للحكومة الأميركية، يوم الخميس 26 مارس (آذار): "قبل 27 يومًا، كانت إيران تملك جيشًا حديثًا. لم يتم تحييد جيش أي دولة في التاريخ بهذه السرعة والفاعلية".
وأضاف أن هذه العملية ليست "حربًا لا نهاية لها"، بل حملة حاسمة بأهداف محددة. وأكد: "هذا شأن يستحق أن يُسجّل في كتب التاريخ. وهذا شأن يستحق أن يكون جزءًا من الإرث".