قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن مسؤولي طهران أكدوا خلال المفاوضات قبل اندلاع الحرب "حقهم غير القابل للتفاوض" في تخصيب اليورانيوم، وهو الموقف الذي دفع واشنطن إلى الاستنتاج بأن طهران لا تنوي التخلي عن طموحاتها النووية.

وأضاف ويتكوف، يوم الخميس 26 مارس (آذار)، في اجتماع الحكومة الأميركية بالبيت الأبيض، مشيرًا إلى الجهود الدبلوماسية السابقة: خلال لقاءاتنا مع الإيرانيين، سمعنا منهم أن لديهم حقًا غير قابل للتفاوض في التخصيب.

وتابع: "ثم علمنا أنهم يملكون 460 كيلو غرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي كمية كافية لصنع 11 قنبلة نووية".