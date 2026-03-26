أفادت وكالة أنباء "فارس" بوقوع هجوم جوي نفذته إسرائيل والولايات المتحدة على عدة مناطق في طهران.

وذكرت الوكالة، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس 26 مارس (آذار)، أن هذه الهجمات بدأت عند الساعة 20:05 (بالتوقيت المحلي).

وأضافت، استنادًا إلى تقييماتها الأولية، أن المناطق المستهدفة شملت: المنطقة 9: قرب مطار مهرآباد، والمنطقة 15: جنوب شرق طهران، والمنطقة 8: بداية طريق دماوند، والمنطقة 20: قرب مدينة آفتاب عند الساعة 18.00(بالتوقيت المحلي أيضًا).

ولم تنشر وكالة "فارس" أي تفاصيل حول الخسائر البشرية أو الأضرار المحتملة جراء هذه الهجمات.