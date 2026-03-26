التحفظ على أموال 16 شخصًا في إيران بسبب مواقفهم من الحرب مع إسرائيل وأميركا
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن اثنين من الشخصيات الشهيرة تم التحفظ على أموالهما وهما المغني محسن يغانه، ولاعب كرة القدم، سردار آزمون.
وذلك بعد إعلان النيابة العامة في محافظة غلستان عن حجز أموال 16 شخصًا بسبب مواقفهم من هجمات إسرائيل وأميركا على إيران.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى حجز أموال حكم كرة القدم الإيراني في أستراليا، علي رضا فغاني، والممثل السينمائي، بروزو أرجمند، والأستاذ في جامعة شريف. علي شريفي زارجي.