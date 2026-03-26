قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي عُقد يوم الخميس 26 مارس (آذار) قرب باريس، إن رئاسة فرنسا للمجموعة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة تخدم أمن ورفاه دول المجموعة، وبالتالي فرنسا وشعبها.

وأضاف: «سنولي اهتماماً خاصاً للوضع في الشرق الأوسط، حيث إن احتياجات إعادة الإعمار والتنمية كبيرة جداً».

وأشار إلى أن «مناقشات الغد ستشكّل فرصة مناسبة للعودة إلى المواقف المتفق عليها مسبقاً على مستوى مجموعة السبع، كما وردت في البيان الصادر قبل أيام، والذي تطرق بشكل خاص إلى الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد الدول الخليجية، رغم أنها لم تلعب أي دور في العمليات العسكرية التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد أدنّا هذه الهجمات بشدة».

