التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، حيث بحث الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، والمرتبطة بتداعيات الحرب في إيران.

كما التقى وزير الخارجية السعودي نظيره الألماني، حيث استعرض الطرفان علاقات التعاون الثنائي والتطورات ذات التداعيات الأمنية في المنطقة.

والتقى أيضًا بوزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.