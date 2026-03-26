كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن بلاده لن تفوت الفرصة الحالية حتى يتم كسر ما وصفه بـ «دورة الحرب- الهدنة- الحرب».

وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يفرض إنذاراً نهائياً على إيران أو الإيرانيين».

وفي الوقت نفسه، اتهم عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، القوات الأميركية بالاختباء في الفنادق في جميع أنحاء المنطقة.

وكتب عراقجي على "إكس": «منذ بداية الحرب، غادر العسكريون الأميركيون قواعدهم العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي ولجأوا إلى الفنادق والمباني الإدارية للاختباء. وهم يستخدمون مواطني هذه الدول كدروع بشرية».

وتابع: «الفنادق الأميركية لا تقدم إقامة للعسكريين الذين قد يهددون أمن النزلاء، ويجب أن تتبع فنادق دول مجلس التعاون الخليجي هذا النهج ذاته».