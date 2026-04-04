وأوضحت أن حميدة سليماني أفشار ابنة شقيقة قاسم سليماني، وابنتها، تم اعتقالهما من قِبل السلطات الفيدرالية بعد إلغاء إقامتهما الدائمة بأمر من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وهما محتجزتان حاليًا لدى إدارة الهجرة الأميركية.

وأشارت الوزارة إلى أن حميدة سليماني أفشار كانت من المؤيدين "الصريحين للنظام الاستبدادي والإرهابي في إيران"، حسب تقارير إعلامية وتصريحات لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن سليماني أفشار أشادت بالهجمات على الجنود والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وأثنت على المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، ووصفت الولايات المتحدة بـ "الشيطان الأكبر"، ودعمت الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة المنظمات "الإرهابية".

وأشار البيان أيضًا إلى أن منشوراتها على حسابها في "إنستغرام"، الذي حُذف مؤخرًا، أظهرت أنها كانت تعيش حياة مترفة في لوس أنجلوس.

كما تم حظر دخول زوجها إلى الولايات المتحدة إلى جانب إلغاء إقامة سليماني أفشار.

