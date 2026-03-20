أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم جوي على منطقة أمين‌آباد في طهران، تزامنًا مع تقارير عن سماع دوي انفجارين على طريق الإمام رضا السريع.

وبحسب هذه التقارير، سُمع دوي انفجارين في منطقة طهرانبارس قرب الدوّار الرابع، إضافةً إلى عدة انفجارات في شمال شرق طهران. كما ذكرت وسائل الإعلام وقوع انفجارين في وسط المدينة، وانفجار في شارع بيروزي شرق العاصمة.

وفي محافظة البرز أيضًا، وردت تقارير عن سماع دوي انفجارات في منطقة فرديس بمدينة كرج.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناتجة عن هذه الانفجارات.